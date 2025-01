Elezioni del 2027: "Opposizione immobile"

Se già in paese si accende il toto sindaco in vista delle amministrative 2027, Vivaldo Tonini, ex amministratore e portavoce del Gruppo d’Opinione, non risparmia una strigliata all’opposizione lamentando uno scarso dinamismo in preparazione della futura competizione elettorale. "A livello locale si coglie qualche movimento nel profondo della vita paesana – sostiene – tranne che nella minoranza/opposizione che ancora fa riferimento ad Amo Forte e che appare come una palude immota, senza idee, senza impulsi. Si aspetta non si sa cosa, si osservano le mosse degli altri senza un minimo di iniziativa autonoma, senza slanci che diano calore e un minimo di entusiasmo; non si apre un dibattito su che fare? Sul futuro, sui percorsi di una nostra azione? Niente accade mentre i nostri confini si fanno sempre più stretti e lo spazio d’azione angusto con un’imperativo che sembra diventato una parola d’ordine: aspettiamo".