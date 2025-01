Dona parte della sua tredicesima: “Ricomprate l’ambulanza”

Viareggio, 7 gennaio 2025 – Con quel gruzzoletto di dicembre, frutto di un anno di lavoro, avrebbe potuto togliersi uno sfizio: regalarsi un viaggio in una capitale europea, o un capo firmato. Uno smartphone, oppure un soggiorno termale. O ancora metterlo da parte, per affrontare gli inverni più aridi. Invece - pur non essendo viareggino (né toscano), ma avendo imparato ad amare Viareggio attraverso il suo Carnevale - un giovane del nord Italia ha scelto di sostenere la Croce Rossa di Viareggio. “E ha donato parte della sua tredicesima all’associazione - racconta il presidente, Gianluca Molco - per contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza”.

Appena ha avuto qualche risorsa a disposizione l’anonimo benefattore ha inviato il suo importante contributo per partecipare alla sottoscrizione aperta dalla Croce Rossa all’indomani dell’incidente in cui, era la metà di settembre, rimase coinvolto un mezzo di soccorso. Sull’autostrada verso Viareggio, di ritorno dall’ospedale di Cisanello , dove i volontari avevano accompagnato un paziente per una visita medica, nell’impatto con un furgone l’ambulanza andò distrutta. E così per poterne acquistare una nuova la Croce Rossa ha aperto un conto corrente presso la filiale Crèdit Agricole Italia di Viareggio (l’iban è IT21L0623024800000040605805).

“Nell’immediato sul conto dedicato abbiamo versato i 2mila euro che ci sono stati donati dall’associazione “Vivi con Leo e Emma“, raccolti durante l’evento (A)mare al Muraglione organizzato a luglio. E che ringrazio ancora per questo sostegno”. All’appello risposero subito l’associazione Nazionale Medici Calcio Asd e numerosi viareggini. Poi, appena prima delle feste, quel bonifico arrivato da lontano, insieme ad un messaggio di incoraggiamento per tutti i volontari. “E per noi ogni supporto, ogni piccolo gesto di solidarietà - dice Molco - ha un valore immenso. E’ il riconoscimento di un impegno. Per questo ringraziamo chi, proprio come questo giovane, ha rinunciato a qualcosa per se stesso per donarlo agli altri”. La strada per l’acquisto della nuova ambulanza è ancora lunga “ma noi - conclude il presidente della Croce Rossa - sappiamo che non siamo soli a percorrerla”.

mdc