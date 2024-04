Domenica di regate a Viareggio

Doppio imperdibile appuntamento questa domenica nelle acque di Viareggio per tutti gli equipaggi delle Classi Star e Finn: la Società Velica Viareggina, infatti, su delega della Fiv, organizzerà la manifestazione valida come quarta e ultima giornata del Campionato di Flotte Classe Star 2024 e come prima manche del Campionato di Primavera Classe Finn.

"Per gli staristi la partenza della regata è prevista alle 13 – annuncia il direttore sportivo della SVV, Silvio Dell’Innocenti –. I Finn, invece, avranno percorso e classifica a loro dedicata. L’assistenza della loro regata sarà curata da Daniele Celot con Ettore, in bolina ci sarà Antonio Marchesi e Marco Trainotti. Io sarò sulla Barca Comitato come Presidente di Giuria". La classifica provvisoria ad una giornata dalla conclusione vede pertanto al comando Marco Viti con Alessandro Cattaneo (7 punti; 4,3, i parziali), seguito ex aequo (tutti a 8 punti) da Righi-Poggi (7,1), Gallo-Mugnaini (1,7) e Luca Massacesi con Claudio Parboni (Ita 8382 Starnuto 3,5). Quinto posto, invece, per Ennio Buonomo con Marco Esposito (Ita 7032 Utopia 9 punti; 5,4 i parziali).