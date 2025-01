Disegnare senza barriere. Inaugura "Emozioni colorate" dei giovani artisti dell’Anffas

Quando l’arte è inclusiva e senza barriere può regalare grandi emozioni. Si intitola infatti "Emozioni Colorate" la mostra di disegni in agenda dal 29 gennaio (inaugurazione alle 17) al 5 febbraio nella chiesa della Misericordia di via Mazzini. Protagonista sarà il talento di cinque giovani artisti con disabilità, tra i 18 e i 26 anni, ed è il frutto del laboratorio promosso da Anffas Versilia nella parrocchia di San Bartolomeo, a Ponterosso, che ha supportato l’iniziativa insieme alle "Dame della San Vincenzo", anche loro di Ponterosso, e in collaborazione con la docente Catia Chicchi del liceo "Stagi".

Gli artisti sono Maria Giacomina Davini, Federica Cecchi, Mattia D’Angiolo, Raffaele Balderi e Gabriel Ravera. Di loro, Maria è iscritta allo "Stagi", Gabriel ha fatto l’alberghiero, mentre Federica, Mattia e Raffaele hanno frequentato lo "Stagi". "Sono da sempre innamorati dell’arte – spiega Monia Battistini, presidente Anffas e vice presidente della Consulta del volontariato – nella sua forma più nobile. I disegni sono un’esplosione di colore oltre che espressione delle emozioni vissute da questi giovani artisti e artiste". L’idea dell’associazione è ripetere i laboratori ogni anno: "Vogliamo farli crescere per dare l’opportunità a chi ama l’arte di trovare un luogo in cui essere accolto e potersi esprimere liberamente attraverso la pittura e i colori". L’associazione, composta da circa 20 soci, vorrebbe attivare uno sportello d’ascolto alla stanza di cui dispone all’Osterietta e bandi insieme all’agenzia Versilia Format, ad esempio in ambito culinario. La mostra, infine, è visitabile dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.

d.m.