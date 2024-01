Dieci regole da sapere per evitare rischi

1) Conservare sempre lo scontrino. Il negoziante è obbligato a sostituire sia l’articolo difettoso sia quello non conforme alla dicitura.

2) Le vendite devono essere realmente di fine stagione.

3) Servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale si conosce già il prezzo o la qualità.

4) Diffidare delle vetrine coperte da manifesti che non consentono di vedere la merce e dei marchi molto simili a quelli noti. Verificate che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che vi verrà presentato in negozio.

5) Sulla merce è obbligatorio il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore percentuale dello sconto applicato; il prezzo deve essere inoltre esposto in modo chiaro e ben leggibile

6) Diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati.

7) Non fermarsi mai al primo negozio che propone sconti, ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi.

8) Controllare che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce vecchia offerta in saldo deve comunque essere separata dalla nuova.

9) Nei negozi con adesivo in vetrina della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi.

10) In caso di sospetta frode il consumatore può rivolgersi a una delle associazioni dell’Intesa, all’Ufficio comunale per il commercio o ai vigili urbani.