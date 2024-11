Danneggiato il Teddy Bear. Era l’attrazione di Natale: "Dovrà essere rimosso"

Purtroppo l’aveva predetto pochi mesi fa l’artista americana Rachel Lee Hovnanian. Il suo Teddy Bear esposto in piazza Duomo da marzo a giugno e raffigurato con un coltello nel petto simboleggiava la morte dell’infanzia di fronte al dilagare della tecnologia e l’abbandono dei giochi di una volta. Questione di tempo ed è successo veramente. Venerdì notte ignoti si sono introdotti nel parco della Lumaca, sopra piazza Duomo, e hanno danneggiato, rovesciandolo, un altro Teddy Bear: quello collocato dalla ditta incaricata dal Comune nell’ambito delle attrazioni natalizie.

Rotto per sempre, tra l’altro. L’orsacchiotto, che da alcuni anni animava il periodo delle festività illuminandosi per la gioia di grandi e piccini, non potrà infatti essere riparato. Tutto questo a pochi giorni dall’accensione ufficiale delle luminarie di Natale, in programma venerdì. "Dispiace – dice il vice sindaco e assessore a eventi e manifestazioni Francesca Bresciani – perché questi atti vandalici non sono tollerabili. Le luminarie servono a tutti, ma il Teddy Bear in particolare era stato messo in un parco dedicato a famiglie e bambini. Distruggere un’attrazione del genere, concepita per la collettività, è un oltraggio. Ci vedo molta maleducazione: speriamo che le telecamere riescano a individuare gli autori del gesto". Accanto al Teddy Bear sono stati lasciati anche bicchieri di plastica e altri oggetti, con un cittadino che ha subito provveduto a segnalare l’episodio alla polizia municipale, con l’indagine tuttora in corso. "Un gesto sciocco – interviene l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci – e senza alcun senso. Da alcuni giorni l’area di piazza Duomo è sotto più stretto controllo a causa di segnalazioni sulla presenza di alcuni gruppetti di giovani esagitati. Gli autori di questa bravata dovranno risponderne ma, come amministratori e genitori, saremmo ben più contenti se decidessero di presentarsi in municipio spontaneamente e dimostrassero di aver compreso l’inutilità e anche la pericolosità, per loro stessi, di quanto hanno fatto". L’azienda responsabile delle installazioni luminose, come detto in apertura, ha riferito che il Teddy Bear non potrà essere riparato e che verrà quindi rimosso prima possibile.