Forte dei Marmi, 28 maggio 2020 - Nell’immaginario collettivo rimane la spiaggia della pellicola anni Ottanta, "Sapore di mare". Il bagno Marechiaro riparte sabato (dopo recenti vicende un po’ travagliate) in grande spolvero: a rilevarne la gestione è il gruppo italiano Blu Hotels – di cui fa parte il Grand Hotel di Forte dei Marmi – che ha affidato la parte ristorante ad un nome che non ha bisogno di presentazioni, lo chef viareggino Cristiano Tomei. "Il bagno Marechiaro è per noi un’assoluta novità – dichiara Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels – in quanto è il primo stabilimento balneare che entra a far parte del nostro gruppo ed è per tutti noi un motivo di grande stimolo e di arricchimento. Un esordio che coincide con un momento storico delicato in cui il settore turistico sta elaborando strategie di rilancio e predisponendo misure di sicurezza per i viaggiatori. Lo stabilimento sta adottando, in questo senso, tutte le linee guida e i protocolli previsti dalla normativa italiana, in modo da assicurare ai clienti e ai dipendenti un ambiente sicuro e a norma.

Lo stile Forte dei Marmi è pura cultura, è un patrimonio ereditato da una Dolce Vita italiana che si tramanda nel lusso discreto di una vacanza fuori dal tempo. E il bagno Marechiaro, tra le cabine in legno colorato, simbolo di una raffinatezza senza eguali, e sotto le ampie tende, si presenta come la soluzione ideale per gli ospiti della zona, una bomboniera dai colori delicati, arricchito da una grande spiaggia".

Uno stabilimento che sarà aperto a tutti, e non solo alla clientela del Grand Hotel, e che punterà sulla ristorazione di alto livello con Cristiano Tomei, patron di quell’Imbuto avviato a Viareggio e poi trasferito a Lucca, e volto noto di trasmissioni come “La prova del cuoco”, “Masterchef Magazine”, oltre ad esser stato giudice del talent show culinario “I re della griglia”. Dall’estate gli ospiti avranno il privilegio di assaporare le creazioni del suo team. La linea di cucina prevede piatti semplici e raffinati, basati sulla tradizione culinaria della Versilia, con l’esaltazione delle materie prime del quotidiano, come i prodotti ittici consegnati dai pescatori locali, e la valorizzazione dei frutti del territorio. "Abbiamo voluto al nostro fianco chef Tomei e la sua collaborazione rappresenta un’assoluta garanzia di eccellenza – aggiunge il presidente Risatti – nonché un ulteriore valore aggiunto per questa nuova e affascinante avventura". "Ritorno in riva al mare portato da un vento di tradizione che non ho mai abbandonato – commenta invece lo chef Tomei – per regalare agli ospiti del ristorante del Bagno Marechiaro una cucina di naturale qualità".

