Contributi e crediti alle imprese. Confcommercio potenzia l’ufficio

La sezione Lucca-Massa Carrara di Confcommercio ha rafforzato la propria attività del settore credito, potenziando uno sportello che segua, analizzi e proponga ad aziende nuove o già esistenti bandi pubblici, e supportandole poi nella predisposizione delle domande di accesso. Quello dei bandi, infatti, è un settore che offre spesso soluzioni interessanti per gli imprenditori, sia sotto forma di contributi a fondo perduto, sia sotto quella di finanziamenti a condizioni agevolate. Da qua la volontà di Confcommercio di implementare uno sportello dedicato, che intercetti le opportunità offerte da questi bandi, ponendosi poi da tramite con le aziende in possesso dei giusti requisiti per accedervi. Attualmente i bandi aperti e seguiti da Confcommercio sono quattro, tutti pubblicati dalla Regione sul portale di Sviluppo Toscana: uno di questi è rivolto alle start up giovanili e femminili, uno riguarda l’efficientamento energetico delle aziende; uno consiste in contributi su interessi per investimenti e il quarto, infine, è per le start up innovative.