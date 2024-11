Consiglio comunale. Piano delle opere

È convocata per stasera alle 19 alla biblioteca comunale a Palazzo Mediceo, la seduta del consiglio comunale. All’ordine del giorno la mozione di Creare Futuro sulla cittadinanza onoraria ai bambini e alle bambine nati in Italia, secondo lo ius scholae. Seguiranno la nomina del revisore dei conti per il triennio 2024-2026, le linee di indirizzo per la modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la modifica del regolamento di contabilità e del regolamento per l’applicazione dei controlli interni. E, ancora, l’approvazione di una variazione al bilancio triennale di previsione, la conferma delle aliquote Imu e dell’Irpef per il 2025, le modifiche ai regolamenti nuova Imu e per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Seguiranno la modifica al piano di valorizzazione degli immobili comunali e loro alienazione, l’approvazione del piano delle opere pubbliche. Concludono: l’adesione al distretto rurale del cibo della Versilia e la variante semplificata al regolamento urbanistico per la reiterazione del vincolo e l’ampliamento dell’area a parcheggio nella zona tra via De Gasperi e via Case Rosse a Marzocchino.