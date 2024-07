Conoscere l’universo e i suoi misteri. Vallisneri sul palco di Villa Bertelli

I misteri dell’universo spiegati con semplicità ed efficacia da chi con l’infinita volta celeste vive e lavora. Michele Vallisneri, fisico teorico al jet propulsion laboratory della Nasa, nonché discendente di Antonio Vallisneri ( medico e scienziato vissuto tra il 1600 e 1700), oggi alle 18 sarà a Villa Bertelli per l’incontro “Albert Einstein e il lato oscuro dell’universo“. Un appuntamento per appassionati, ma anche per chi con le stelle e i buchi neri ha poca familiarità e ama le storie di personaggi incredibili come Einstein, una delle più grandi menti del ’900. Sul palco Vallisneri sarà insieme a Luigi Palmieri, giovane fisico italiano alla fine del secondo anno di dottorato nazionale di intelligenza artificiale che collabora con il gruppo Iit-Cnr di Pisa, dove si occupa di studiare la dinamica su reti complesse in relazione allo sviluppo del Federated learning decentralizzato.

Pietrasanta

Nuovo appuntamento stasera alle 21,15 a “Pietrasanta in concerto“, nel chiostro di Sant’Agostino, con un quartetto d’eccezione che si esibirà ne “Il genio di Piazzolla da Buenos Aires a Shangai”. Sul palco un ensemble di grandi solisti composto dalla fisarmonicista Lulu Wang e la conterranea Jing Zhao al violoncello, considerata tra i più grandi del mondo. Con loro anche il fondatore del festival e direttore artistico, oltre che violinista e direttore d’orchestra, Michael Guttman. A completare la all star il giovane e stimato pianista italiano Andrea Mariani, cresciuto sotto l’egida delle più prestigiose scuole europee.

Marina di Pietrasanta

Il Rotary club Viareggio Versilia oggi alle 18,30 sul palco del “Caffè“ della Versiliana ricorderà lo scultore Igor Mitoraj nel decennale della scomparsa. Interverranno Jean-Paul Sabatiè, presidente della Fondazione Mitoraj, il sindaco Alberto Giovannetti, Luca Beatrice, critico d’arte e presidente della Quadriennale di Roma, e Diego Bonini, presidente del Rotary. Durante l’incontro, condotto da Alessandro Mosti, sarà presentato il concorso artistico rotariano 2025 a favore dei giovani artisti intitolato all’artista, col patrocinio della Fondazione Mitoraj.

Viareggio

Oggi alle 17 Villa Argentina ospita “Beati i miti“ di Giovanna Caverni. L’incontro è coordinato da Umberto Guidi.