Colazione e aperitivo d’arte. Partito il simposio di scultura

La terza fase del progetto Fusion, promosso dalla Fondazione Arkad ets di Seravezza ha preso il via con il simposio internazionale di scultura Fusion 3. Dieci artisti, cinque da Hong Kong e cinque dall’Italia, realizzeranno cinque sculture, lavorando in coppie e utilizzando il marmo e il legno, per un progetto ispirato all’idea della fusione di materiali, culture, identità creative. Gli artisti, che nelle prime fasi del progetto hanno lavorato ognuno nel proprio studio, in continenti diversi, potranno creare le opere scolpendo fianco a fianco, condividendo gli spazi e la vita quotidiana. Le sculture saranno esposte nella Galleria della Fondazione Arkad ets dal 12 luglio, per tutta l’estate. Nell’aprile 2025 si terrà inoltre una mostra all’Hong Kong Arts Centre, con le opere realizzate in tutte le tre fasi di Fusion. Le coppie di scultori progetteranno insieme la loro opera. Gli artisti di Hong Kong realizzeranno la loro parte di scultura con il legno arrivato appositamente dalla Cina, il resto del gruppo userà il marmo delle nostre montagne. Le opere verranno poi fuse in un’unica opera, frutto della collaborazione e della condivisione degli autori. Non mancheranno le iniziative collaterali: oggi e giovedì 4 luglio alle 11 si potrà partecipare alle “colazioni con gli artisti” mentre domani e il 5 luglio alle 18 a “aperitivi con gli artisti”. Ingresso libero ma prenotare a [email protected].