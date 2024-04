Canale delle Gobbie, oggi si presenta il Pabe

Adottato lo scorso febbraio in consiglio comunale, il Piano attuativo dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane (Pabe) legato al Canale delle Gobbie oggi verrà presentato alla cittadinanza. L’appuntamento è per le 16 alle Scuderie Granducali con l’obiettivo di far conoscere i contenuti dell’atto e mettere cittadini e associazioni in condizione di presentare eventuali osservazioni. L’incontro sarà curato dal responsabile del procedimento, l’architetto Andrea Tenerini, e dai progettisti del piano. L’ingegner Luca Fantini, garante dell’informazione e della partecipazione, ricorda inoltre che tutta la documentazione sul piano e sulla Valutazione ambientale strategica (Vas) è depositata al settore cultura del territorio, nel municipio in via XXIV Maggio 22, ed è consultabile, in formato elettronico, sul sito web del Comune. L’avviso dell’adozione e di deposito dell’atto di governo del territorio e della documentazione sulla Vas è stato pubblicato infine sul Burt: eventuali osservazioni entro il 20 maggio all’ufficio protocollo del Comune o alla pec [email protected]