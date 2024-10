Campagna "Io non rischio". La prima piazza intercomunale dedicata alla protezione civile

Tonfano si prepara ad accogliere la prima “piazza intercomunale” di protezione civile della Versilia. Domenica la campagna nazionale “Io non rischio” torna a Marina di Pietrasanta in versione comprensoriale, raccogliendo anche la partecipazione del Comune di Seravezza e dell’Unione dei Comuni della Versilia. Comitato Alluvionati di Pietrasanta 19/06/1996, Società Nazionale Salvamento Viareggio Versilia, Anpas Croce Verde di Pietrasanta e Misericordia di Pietrasanta “apriranno” la piazza di “Io non rischio… Versilia!” insieme all’Unità territoriale di Ripa della Croce Rossa Italiana e al personale dell’Unione dei Comuni della Versilia. L’appuntamento è in piazza XXIV Maggio, dalle 9 alle 18: giovani cittadini della Versilia, insieme alle loro famiglie, potranno cimentarsi con il percorso di antincendio boschivo, vedere da vicino attrezzature e mezzi che vengono impiegati durante le alluvioni e per la ricerca dei dispersi, imparare come si prepara un perfetto “zaino emergenza”, informarsi sulle procedure salvavita di primo soccorso e farne pratica. Ancora, le card di “Io non rischio” con informazioni utili su alcune emergenze specifiche, dalle eruzioni vulcaniche al terremoto e, ai vari stand e punti informativi, i volontari e il personale degli enti municipali coinvolti a disposizione di tutti i visitatori. Fra le iniziative anche un “truccabimbi” a tema, le letture del gruppo “Nati per Leggere Versilia”, in collaborazione con la biblioteca “Carducci” di Pietrasanta e la seconda “battaglia dei tappini” che vedrà i componenti delle associazioni e il personale comunale sfidarsi sulla conoscenza delle buone pratiche di protezione civile.