Camaiore Manutenzione stradale. Stanziati 50mila euro per la pulizia

Il Comune ha messo sul piatto 50mila euro per la manutenzione delle strade. In particolare, con l’avvicinarsi della primavera, si vuole provvedere al taglio dell’erba infestante nelle aiuole che si trovano lungo le strade, i parcheggi e le aree di pertinenza. Le strade su cui si concentreranno le operazioni sono via Italica, via Vecchia Provinciale, via Roma, via Aurelia, via Paduletto, via Macchia Monteggiorini, via Sarzanese, via del Secco (da via Paduletto all’Aurelia) e i parcheggi adiacenti a via Italica, via Sarzanese e via Paduletto. "Lo scopo è di garantire le adeguate condizioni di decoro delle pertinenze stradali, dando alla cittadinanza e alle imprese operanti sul territorio un segnale di miglioramento in ordine agli standard qualitativi da raggiungere" si legge nella delibera di giunta che dà l’ok allo stanziamento, con l’obiettivo di "garantire il decoro e la sicurezza, elevare lo standard di fruibilità delle pertinenze stradali comunali e promuovere e sostenere obiettivi sensibili di sviluppo e promozione sociale tramite la cura e la tutela dell’ambiente e del verde pubblico".