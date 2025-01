Camaiore Lari (FdI) attacca: "Il Diario di viaggio" di Pierucci

Il "Diario di viaggio" pubblicazione di metà mandato dell’Amministrazione Pierucci sta sollevando alcune critiche. Una pubblicazione di oltre cento pagine, con una veste editoriale importante, che riassume i risultati che sono stati raggiunti finora in ogni settore. E se tra la gente c’è chi ritiene la rivista "inutile e costosa", la critica che arriva dall’ex assessora al bilancio Rita Lari (FdI), punta il dito sul costo e i fondi stanziati. "Si tratta – dice Rita Lari – di oltre 18.397 euro per 14.500 copie oltre ad altri 6.000 circa di spese postali, mentre i Il costo del giornalino del 2023 ammontava a 13.000 euro–. Ma è davvero utile? I cittadini lo leggeranno?" Ovvio che dal Comune ci credono e ci sperano. Molti ritengono che quei soldi potevano spendersi meglio: per problemi abitativi dei cittadini appartenenti alle fasce deboli, per realizzare lavori alle strade, tanto per fare due esempoi. Dal Comune si ribatte che il costo è di un euro a copia e ha una legittima funzione.

i.p.