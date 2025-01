Camaiore Gestire l’ansia da palco?. Il mental coach spiega come si fa

Sabato alle 15, la Sala Atlas di Lido di Camaiore ospiterà il seminario sul "Public Speaking" del mental coach Giancarlo Fornei. Carrarese di 63 anni, Fornei – autore di 16 libri sulla crescita personale – racconterà i suoi ‘segreti’ per parlare in pubblico e affascinare la platea.

"La prima volta che ho parlato in pubblico ero a Milano, negli anni ’90, e me la feci letteralmente sotto dalla paura – racconta Fornei – quel giorno promisi a me stesso di non ripetere mai più una esperienza del genere. Da allora ho imparato a parlare in pubblico e a gestire al meglio le mie emozioni. Oggi sono considerato una specie di “animale da palcoscenico” in grado di affascinare qualsiasi tipo di platea".

Nel corso del seminario, della durata di tre ore, Fornei parlerà della gestione dell’ansia da palco; delle tre cose che non bisogna mai fare quando si parla in pubblico; e infine delle tre tecniche di apertura del discorso, per chiudere poi con un feedback coi partecipanti.

Info e prenotazioni: 340/2486922.