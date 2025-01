Balli e mercatino solidale: quartiere in festa

Oggi al Campo d’Aviazione inizia il Carnevale. Non è la vera festa rionale, come da programma - quella, la sfilata con i bambini delle scuole del quartiere, si terrà lunedì 10 febbraio -, ma la giornata di festa del quartiere, con riferimento chiaramente al Carnevale. Mentre le bandiere sventolano già nella piazza della chiesa di Santa Rita, così come nella adiacente via Vera Vassalle, il locale comitato Carnevale ha organizzato un programma ricco, giunto alla 3° edizione. "Anzi stavolta ancor più variegato – spiega il presidente Tommaso Lucchesi – perché ci sarà anche il mercatino solidale, con oltre venti stand e molti dei quali di associazioni benefiche, ma abbiamo concesso visibilità anche a piccole realtà dell’artigianato locale. Inoltre ci sarà un lungo spettacolo musicale con ben cinque scuole di danza che si esibiranno in saggi musicali in piazza Giovanni Paolo II".

Si parte alle 14 con la 3° edizione del Mondialito dei Rioni/Memorial Egisto Olivi: torneo di calcetto dedicato ai 10 comitati Carnevale cittadini (quest’anno al via anche la new entry Bicchio; prime due edizioni vinte da Varignano e Terminetto), alla stessa ora mercatino e festa in piazza. Poi dalle 16 il 3° Memorial di burraco Adriano Iacopetti e dalle 19,30 la cena di beneficenza con 190 iscritti. Al Cda, da domani, è Carnevale.