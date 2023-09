Assolto Pantaleoni, Procura di Pistoia fa ricorso in Appello La Procura di Pistoia ha fatto ricorso contro l'assoluzione di Gianluca Pantaleoni, ex comandante della Polizia Stradale di Viareggio, per abbandono del posto di lavoro e traffico di influenze illecite. Chiede che vengano valutate meglio le accuse.