Arte antica. La tessisura al "Mediceo"

Seravezza

Il progetto “Penelope va al Museo”, promosso dal Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia storica, propone domani e domenica, prove di tessitura in concomitanza con Enolia, per offrire a un maggior numero di visitatori la possibilità di sedersi e lavorare a un antico telaio in legno. Una preziosa opportunità per quanti visiteranno la grande rassegna enogastronomica, di usufruire di questo strumento donato al Museo di Palazzo Mediceo grazie alla generosità della signora Renza Fornari (foto). Il Museo offre questa opportunità domani e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Chi prenota la prova - con un messaggio al numero 338 5741081 o alla biglietteria della mostra al primo piano del Mediceo - avrà la possibilità di accedere gratuitamente al Museo per apprendere i segreti del telaio. Chi non si prenota potrà accedere al costo del biglietto di ingresso al Museo che consente di visitare ogni sala di questa esposizione permanente. Altra opportunità è l’accesso attraverso il biglietto cumulativo che permette di visitare la mostra sulla Bussola di Bernardini e il Museo del lavoro e delle tradizioni. A dare preziosi consigli a quanti vorranno cimentarsi in questa esperienza che profuma di passato, le tessandore Loredana e Teresa. Nella sala del telaio sono esposti lavori già realizzati, così da ammirare vere e proprie opere d’arte create con questo prezioso strumento. In attesa dell’avvio di specifici corsi, in fase di programmazione, Penelope “tornerà” al Museo anche il 25 e 26 maggio per questa operazione culturale, di recupero, condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali.