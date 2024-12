Arresti dei carabinieri: "Un ottimo lavoro"

"L’operazione condotta dai carabinieri di Viareggio, in collaborazione con la stazione di Forte dei Marmi è un segnale forte e concreto della loro competenza nel garantire la sicurezza della nostra comunità". Il sindaco Bruno Murzi, esprime i suoi ringraziamenti all’Arma per l’arresto di tre giovani ritenuti responsabili di rapine di orologi di lusso avvenute l’estate scorsa. "Desidero ringraziare a nome dell’intera cittadinanza – prosegue il primo cittadino – il capitano Marco Colella comandante della compagnia carabinieri di Viareggio e il luogotenente Marco Romoli comandante di Forte dei Marmi per l’impegno profuso. Come amministrazione comunale continueremo a investire in tecnologie di sorveglianza: oggi il paese conta più di 120 videocamere che si sono rivelate fondamentali per le indagini"