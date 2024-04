Apuane, caduta fatale. Muore davanti all’amico

È stata fatale per un uomo di 77 anni, originario della provincia di Cremona, una caduta da un sentiero del monte Procinto, purtroppo già in passato teatro di incidenti mortali. Bruno Ghisleri, residente a Pozzaglio e Uniti era ancora vivo quando sono giunti i primi soccorritori, ma una successiva crisi cardiaca ha reso impossibile qualsiasi tentativo di strapparlo alla morte. La tragedia si è consumata ieri poco dopo le 15. A dare l’allarme l’amico con il quale l’uomo si era incamminato verso la cima del Procinto e sotto i cui occhi è successa la disgrazia. I due stavano passeggiando sotto il sentiero della cintura del Procinto dove c’è una scorciatoia che arriva fino alla Forcella dei Bimbi. Per cause ancora tutte da accertare, il 77enne ha perso l’equilibrio ed è ruzzolato lungo il fianco della montagna rimbalzando tra rocce e alberi. Il medico e l’infermiere del 118 sono stati verricellati sul posto dall’elicottero Pegaso 3 insieme a un tecnico del Soccorso alpino.

Le condizioni del ferito sono apparse subito disperate e difatti il suo cuore ha cessato di battere subito dopo. Lunghe e laboriose sono state le operazioni di recupero della salma che hanno impegnato una squadra del Soccorso Alpino di Querceta per tutto il pomeriggio e la sera. è stato necessario anche procedere al taglio di alcuni rami della folta vegetazione della zona per permettere all’elicottero di avvicinarsi il più possibile al punto di recupero.

I soccorritori hanno provveduto anche a mettere in sicurezza il compagno di viaggio della persona deceduta in evidente stato di choc per quanto avvenuto davanti ai propri occhi. Come si diceva questo sentiero del Procinto già in passato è stato teatro di altri incidenti di montagna mortali.