Antiquariato. Il mercato proseguirà

Si preannuncia un periodo fitto di mercatini, con le date degli appuntamenti straordinari già organizzate dall’amministrazione comunale. Infatti in primis il mercato dell’antiquariato proseguirà, con l’unico stop a gennaio e febbraio. "Il 10 giugno – spiega l’assessore al commercio Massimo Lucchesi – un consistente numero di 18 antiquari ha fatto richiesta di sospendere l’appuntamento nei mesi invernali di novembre, dicembre, gennaio e febbraio lamentando un prevedibile calo di possibili acquirenti e di incassi. Mi sono confrontato con la dirigente del servizio suap e commercio Antonella Bugliani in una riunione a cui hanno partecipato anche gli antiquari titolari di posteggio del mercato dell’antiquariato e si è invece deciso di sospendere in via sperimentale lo stesso solo a gennaio e febbraio, anche considerando il costo della fornitura degli stand. Tra l’altro l’appuntamento è molto partecipato: a giugno e luglio siamo andati in overbooking con la presenza di più spuntisti che posteggi". L’amministrazione comunale ha anche approvato l’avviso per la formazione di un calendario di mercati straordinari domenicali sotto Natale fissati l’8, 15,22 e 29 dicembre mentre per la concomitanza con i giorni di Natale e del 1° gennaio, è già stato previsto di anticipare il consueto mercato del mercoledì rispettivamente a martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre.