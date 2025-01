Anche le gallerie piangono Beatrice: "Lascia un vuoto incolmabile"

Anche le gallerie del centro storico piangono l’improvvisa e prematura scomparsa di Luca Beatrice (nella foto), il noto critico d’arte e saggista morto a 63 anni per un malore. "La sua figura – scrive Augusto Palermo a nome dei galleristi – ha segnato nel mondo dell’arte contemporanea italiana il suo stile inconfondibile. Luca era davvero contemporaneo, comprensibile e riconoscibile nei suoi testi. Piemontese apparentemente burbero, per tutti noi era in realtà un amico e un punto di riferimento. Aveva appena presentato il nuovo programma della quadriennale di Roma e lo avremmo aspettato con gioia a Pietrasanta, per cui nutriva grande passione. Lo avremmo avuto ancora con noi per i festival culturali, da ’Parole ad Arte’ a ’Pietrasanta Cult’, e invece non lo vedremo più passeggiare con la sua t-shirt ‘Mollo tutto e vado a vivere a Pietrasanta’ né lo sentiremo ancora parlare della sua Juve. Ciao Luca, lasci un vuoto difficilmente colmabile".

