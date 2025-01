Alzheimer Cafè, presto l’esecutivo. C’è l’ok della Soprintendenza

Alzheimer Cafè, presto il progetto esecutivo per realizzare il nuovo diurno per anziani nel terreno della donazione Barberi di via Carrara, che darà finalmente compimento al lascito di Rodolfo Barberi al Comune nel 1964.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con la Soprintendente ai Beni Culturali, Angela Acordon, durante il quale sono state definite le ultime modifiche al progetto. "Entro primavera approveremo il progetto esecutivo – dichiara il sindaco Bruno Murzi – e procederemo con la gara per l’affidamento dei lavori. È un traguardo che Forte dei Marmi attendeva da tempo: un impegno preso con i cittadini che ci apprestiamo a onorare, rispettando al contempo la volontà del lascito Barberi. Siamo in attesa di una risposta da parte dell’Asl circa la possibilità di destinare il diurno anziani a centro per ospitare pazienti affetti da Alzheimer. Sarebbe un ulteriore elemento qualificante della struttura e sono certo che l’azienda comprenderà tale opportunità".

La struttura è progettata su misura per rispondere alle esigenze della comunità fortemarmina, con spazi e servizi studiati per garantire il massimo comfort. Il complesso, che si estenderà su circa 6mila metri quadri, includerà una palestra, cucine, spazi ricreativi e un ampio parco con giardino terapeutico.

Il progetto, elaborato dall’ingegnere Sara Frati e dall’architetto Valentina Giusti, si ispira all’architettura locale con tetti a capanna e pergolati che accompagnano verso il giardino sensoriale. Inoltre, sarà dotato di impianti fotovoltaici per garantire sostenibilità e dialogherà armoniosamente con gli spazi aperti, concepiti come parte integrante della struttura. Tra i servizi previsti: un’aula incontri per conferenze e un bar, pensato come luogo di aggregazione e socialità.

Francesca Navari