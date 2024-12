Allo Jenco si presenta il libro “Il Teatro in Crea“

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità martedì dalle 10 alle 12 la C.R.E.A, cooperativa sociale, organizza al Teatro Jenco (foto) una mattina di sensibilizzazione finalizzata alla promozione dell’inclusione e alla valorizzazione delle diffrenze.

La cooperativa presenta il libro “Il Teatro In Crea". La presentazione del libro è arricchita da un video performance.

Si tratta di un incontro con i giovani e la comunità per raccontare la esperienza creativa del teatro come strumento per favorire la liber espressione di ciascuno di ciascuno di noi per una società più accogliente ed inclusiva.

m.n.