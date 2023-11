Al via “Libera di essere” dedicato alle donne

Parte il concorso di pittura “Libera di Essere” che vedrà l’epilogo sabato 25

novembre con l’apertura della mostra nella giornata contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, ospitata nei locali della Fondazione Centro Arti Visive (foto) organizzata dell’Associazione Promo-Terr con la collaborazione della Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta, prevede oltre alla mostra un libro-catalogo con le opere delle artiste. Il concorso è aperto a tutte le donne di ogni età, italiane e non. Il tema sarà legato alla figura femminile. Diverse pittrici hanno aderito dalla Toscana e dall’estero. Per richiedere il regolamento e la scheda di partecipazione scrivere a [email protected] La ammissione scade il 18 novembre: inviare foto del quadro e curriculum per l’inserimento nel catalogo.