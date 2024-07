Addio a Ido Poletti. Il suo impegno nel Pci

Una persona molto conosciuta nel paese dove viveva, a Stiava di Massarosa, a Quiesa, ma anche a Viareggio dove ha a lungo lavorato. Se n’è andato Ido Poletti, il padre di Luca Poletti, ex consigliere comunale e candidato sindaco di Viareggio e prima amministratore di Massarosa. Ido aveva lavorato fin da giovanissimo come meccanico e poi come dipendente dell’Enel, ma era conosciuto anche per la sua militanza politica nel Pci, per il suo impegno come provetto cuoco alle Feste dell’Unità, per il suo attaccamento ai temi della Resistenza antifascista, della Costituzione e della democrazia.

Era un uomo affabile e generoso,di una istintiva socievolezza; da molto tempo viveva a Stiava, nella stessa casa con la famiglia di Luca, rimasto solo dopo la morte precoce della moglie Licia. Alcuni anni fa aveva dovuto anche affrontare il lutto della prematura morte a 55 anni, del figlio maggiore Massimo. Era circondato dall’affetto dei quattro nipoti e dei familiari che lo hanno accudito con amore fino all’ultimo giorno.

Il figlio Luca ha dato la notizia del decesso sui social con parole estremamente affettuose, che ricordano la figura pubblica e quella privata del padre, i valori trasmessi, la sua coerenza e la sua simpatia. La salma è esposta da ieri pomeriggio nella Sala Ferrante a Viareggio, in via Fratelli Cervi, dove rimarrà anche oggi fino alle 14.30. Per volontà del defunto, non ci saranno funerali pubblici. Il cordoglio a Luca Poletti per la scomparsa delpadre è stato espresso anche dalla Cna.

C.S.