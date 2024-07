A 40 anni dalla maturità. Il ritrovo della 5^ A del Liceo Carducci

Sono di questi giorni gli ultimi ripassi e orali dei giovani maturandi pronti a concludere il loro percorso di studi superiori, portando con sé, forse per tutta la vita, i momenti che ne hanno tracciato la via e il percorso.

Come è successo per i ragazzi e le ragazze della sezione A del Liceo Classico Giosuè Carducci, che la maturità l’ha presa nel 1984, e che, a distanza di 40 anni dal loro esame di Stato, si ritroveranno venerdì alla Baracchina sul Molo per festeggiare e ricordare i vecchi tempi.