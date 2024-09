Tre auto vendute con l'inganno: scoperta la truffa, mezzi sequestrati

Orvieto, 9 settembre 2024 – Durante i controlli del week-end, una pattuglia della Polizia Stradale di Orvieto, ha notato sulla Autostrada del Sole, una bisarca con targa ungherese che trasportava 3 autovetture senza targa. Insospettiti, gli agenti hanno fermato il veicolo e, dopo una serie di accertamenti, hanno potuto costatare che, a carico di una delle autovetture trasportate, vi era una denuncia per truffa, in quanto oggetto di raggiro ai danni di una persona che si era vista recapitare a casa un contratto di finanziamento fraudolento, mai richiesto né sottoscritto.

L’attività dei poliziotti è stata estesa agli altri due veicoli trasportati dalla bisarca, permettendo così di appurare che la stessa operazione fraudolenta era stata messa in atto anche per questi ultimi, probabilmente grazie all’utilizzo di documenti falsi con i quali venivano stipulati contratti di finanziamento ai danni di ignari malcapitati. A seguito di quanto emerso dagli accertamenti, l’autista del veicolo industriale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e le tre le auto sequestrate, mentre sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Terni.