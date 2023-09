Week end a Gioiella con le giovani promesse

Si leva il sipario sulla seconda parte della stagione della pista di motocross di Castiglione del Lago. Oggi e domani l’impianto intitolato a Vinicio Rosadi e situato in località Gioiella, ospita la prima finale del Campionato italiano junior motocross 2023, rassegna tricolore di cui sono assoluti protagonisti i giovani più promettenti del fuoristrada nazionale. Oltre 200 i piloti tra i 9 ed i 17 anni che convergeranno sull’area del Trasimeno, provenienti dall’intera penisola, pronti a dare il meglio nella rincorsa ai titoli italiani del minicross. I protagonisti provengono da una lunga ed ampia fase eliminatoria, iniziata. In pista le categorie Cadetti (9-12 anni), in sella a piccole moto da 65 cc; Junior (10-12 anni) e Senior (13-14 anni, categoria per la quale si tratta della seconda finale), in sella alle 85 cc, e 125, per i più esperti piloti dai 13 ai 17 anni. Oggi le prove ufficiali e di qualificazione (ore 10.15 – 16.10), poi dalle 16.45 scatterà una serie di prime manche; domani dalle 10.30 in avanti, in programma tutte le manche non disputate il giorno precedente.