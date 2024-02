Volley serie b. Fossato, c’è Calenzano. La Samer Marsciano affronta Seravezza

Si riaccendono i riflettori sui tornei nazionali oggi, in serie B2 femminile una sola squadra regionale si presenta davanti ai propri tifosi. Gioca tra le mura amiche la Fossato Volley che è impegnata al palazzetto di Comunale (ore 18) nella sfida alla Emmegel Calenzano; le rossoblu sono pronte a farsi valere con l’opposta Erika Ciavattini, le toscane puntano sulla capacità della schiacciatrice Adele Poggi. La Samer Marsciano affronta un ostacolo arduo andando a sfidare la lanciata Canniccia Seravezza; nel collettivo versiliano ci sono elementi validi come la palleggiatrice Luisa Rolla, tra le biancoblu la spinta propulsiva sarà la centrale Sara Pierini. Impegno tra le mura nemiche per la Tmm Of Occhiali Magione che va a misurarsi con la rivale Omac Active Cnc Stia; le toscane confidano sulle qualità dell’esperta libero Paola Ronconi, le ospiti sono un gruppo eterogeneo dove spicca la promettente schiacciatrice Greta Giunti. Posticipo domenicale per la Autostop Trestina andrà a misurarsi alla residenza della capolista Ius Arezzo; le padrone di casa fanno perno attorno alla opposta Pernilla Tani, tra le altotiberine l’ottimismo non manca con la centrale Elisa Valentini.