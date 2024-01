Volley serie a2 femminile. La Bartoccini Perugia vince e si conferma in vetta

TECNOTEAM ALBESE

0

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

3

(27-29, 19-25, 14-25) ALBESE: Bulaich Simian 14, Zatkovic 10, Meli 9, Longobardi 6, Veneriano 5, Nicolini 2, Fiori (L), Patasce, Annoni, Brandi, Radice, Zanotto. All. Mauro Chiappafreddo.

PERUGIA: Montano 18, Traballi 11, Bartolini 10, Kosareva 9, Cogliandro 6, Ricci 1, Sirressi (L1), Atamah 1, Viscioni. N.E. – Braida, Turini, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Gianmarco Lentini (CT) ed Antonio Testa (PD).

TECNOTEAM (b.s. 13, v. 2, muri 7, errori 10). BARTOCCINI (b.s. 9, v. 1, muri 8, errori 5).

CASNATE (CO) – Altro successo pieno per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che si conferma prima della classe. A metà della stagione agonistica le magliette nere colgono un risultato rotondo in casa della coriacea Tecnoteam Albese. Le difficoltà sono state soprattutto iniziali, dovendo contenere l’entusiasmo altrui, ma le ragazze di Giovi non si sono mai scomposte e sono andate in progressione a vincere. Al via le ospiti sonnecchiano, di là dalla rete si fa notare Zatkovic (10-4). Viscioni viene spedita in campo al posto di Traballi ma ci vuole un po’ prima di trovare la reazione che arriva dal muro e rimette il fiato sul collo (17-16). Si combatte con le lombarde che guadagnano tre palle-set, la battuta di Kosareva rovescia in extremis (24-25). Ai vantaggi decisiva è Cogliandro. Invertiti i campi si avanza a braccetto per un po’ (11-11). Traballi trova consistenza a muro e prova la fuga (13-16). Bulaich cerca di resistere ma la potenza di Montano trascina al raddoppio. Terzo periodo che torna favorevole alle locali (6-4). Perugia rimane solida con Bartolini che graffia e rovescia (11-18). Albese molla la presa.A.A.