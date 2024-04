Volley Niente da fare per la Autostop Trestina, Prato firma il blitz

AUTOSTOP TRESTINA

1

ARIETE PRATO

3

(15-25, 27-25, 21-25, 15-25)

TRESTINA: Malesardi 16, Valentini 12, Zani 11, Mancini 5, Esposito 5, Baruffi, Cesari (L), Saia, Fanciullini, Di Francesco. N.E. – Massai, Gambino, Gnassi.

All. Francesco Brighigna.

PRATO: Saletti 16, Piccini 12, Fanelli 11, Nesi 11, Cecchi 8, Stiaffini, Conticini (L1), Mennini 4, Ferri, Nuti. N.E. – Torri, Ramalli, Lichota, Mazzoni (L2).

All. Massimo Nuti.

Arbitri: Alecksia Valenti e Giulia Petterini.

TRESTINA – Niente da fare in serie B2 femminile per la Autostop Trestina che si arrende in quattro set alla Ariete Prato. In avvio le bianconere sono apparse contratte ed hanno ceduto.

Nella seconda frazione della partita, nonostante i quattordici errori commessi dalle padrone di casa, le trestinesi hanno pareggiato i conti. Il terzo e il quarto set sono stati decisi dal rendimento delle toscane in battuta e a muro dove si è vista la differenza di valori in campo.