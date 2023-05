Volley A2F Bartoccini, c’è Asia Cogliandro

PERUGIA – Colpo della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Con una grande esperienza nei campionati maggiori sarà al servizio delle magliette nere la giocatrice centrale Asia Cogliandro (classe 1996) proveniente da Sant’Elia Fiumerapido (A2): "La mia scelta è voluta, conosco il club, perché molte mie amiche compagne ci hanno giocato e sono state bene dicendomi che l’ambiente è serio. Sono contenta di questa opportunità e aspetto di conoscere tutte le mie nuove compagne di squadra. Sicuramente saremo una squadra competitiva con tante ragazze esperte e mi aspetto un campionato lungo e difficile, ma sono sicura che avremo tutte le armi e le carte in regola per poter fare bene. C’è un bell’organico e uno staff organizzato quindi non resta che metterci impegno. Dal punto di vista personale i miei obiettivi saranno ovviamente quelli di crescere e fare esperienza il più possibile, voglio mettermi in gioco come ogni anno. Non sono mai stata a Perugia ma so che è una città molto bella e si vive molto bene, sinceramente sarei curiosa di visitarla".