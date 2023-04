Volley A2 femminile, la 3M Perugia vince ancora Piegata la capolista della pool salvezza Albese

3M PERUGIA

3

TECNOTEAM ALBESE

1

(18-25, 25-21, 25-17, 25-16) PERUGIA: Traballi 19, Salinas 18, Giudici 7, Agbortabi 7, Negri 6, Manig 5, Rota (L), Patasce 4. N.E. – Pero, Stentella, Dalla Rosa. All. Guido Marangi.

ALBESE: Gallizioli 13, Conti 12, Cantaluppi 10, Cassemiro 9, Bernasconi 8, Nicoli 4, Rolando (L), Stroppa 3, Nardo 2, Badini 1, Radice 1. N.E. – Nicolini, Veneriano (L2). All. Mauro Chiappafreddo.

Arbitri: Martin Polenta (AN) e Claudia Angelucci (AQ). 3M (b.s. 6, v. 3, muri 10, errori 10). TT (b.s. 9, v. 4, muri 5, errori 18).

PERUGIA – Ancora un successo, il terzo consecutivo, per la 3M Perugia che onora il campionato di serie A2 femminile sino in fondo. A doversi arrendere è la capolista della pool salvezza Tecnoteam Albese che è partita bene ma poi ha pagato dazio. Al fischio d’inizio si avanza a braccetto (13-13). Qui Gallizioli e Cantaluppi spingono sull’uno a zero. La reazione delle padrone di casa avviene nel secondo set (7-3). Nicoli ricuce lo strappo ma poi Traballi allunga di nuovo (17-13). Il margine è difeso dalla stessa schiacciatrice che agevola la parità. Nel terzo frangente di gioco è ancora la scatenata Traballi a tenere alto l’onore delle perugine (9-8). Una progressione di Salinas crea la spaccatura (18-10). È il segnale della superiorità che porta sul due a uno. La quarta frazione non cambia l’inerzia. Negri mette giù la palla del successo. A.A.