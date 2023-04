"Un match point per fare un balzo notevole"

Filippo Inzaghi non molla. Il tecnico punta ancora ad un posto nei play off. "Dobbiamo ripartire dalla nostra gente che a Genova ha cantato fino a un’ora dopo la fine della partita e da una buonissima prestazione. È un match point davvero importante che potrebbe consentirci di avanzare in classifica e centrare una posizione molto buona. Mi auguro di vedere un grande spirito e di ritornare a fare punti". E sull’avversario.

"È ancora tutto nelle nostre mani, è importante che la squadra vada a cercare la vittoria con tutte le sue forze. Ho stima per Castori e per il Perugia, è un avversario temibile in un campo difficile, ma come dico sempre degli avversari ci deve importare poco. Dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili. Purtroppo non avremo Pierozzi e Majer. Andranno in campo coloro che saranno al 100%, perché lunedì si torna a giocare".