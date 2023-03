Tornano i “Grifetti“ per scopi solidali

Impossibile dimenticare gli adesivi con il Grifo, presenti in tantissime targhe e che oggi potrebbero trovare una collocazione anche sui cellulari. Ecco la notizia è che tornano dopo tanti anni i mitici "Grifetti" adesivi nel nome della solidarietà. Già, perché la bella iniziativa con scopi solidali è stata ideata dal Perugia Club "Anonimi Perugini" in collaborazione con tutta la tifoseria organizzata. A partire da oggi partirà infatti la vendita dei Grifetti adesivi, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Il Grifetto adesivo ha il costo simbolico di un euro e per acquistarlo sarà possibile rivolgersi ai gruppi Armata Rossa, Brigata, Ingrifati, Nucleo XX Giugno, anche al Centro di coordinamento dei Perugia Club e a "Quelli del Santa Giuliana". Gli adesivi saranno disponibili anche ai tornelli di entrata in Curva Nord e Tribuna sabato in occasione del match tra Perugia e Frosinone.