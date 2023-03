Ternana, vittoria e morale "Ma guardia sempre alta"

di Augusto Austeri

Risposte molto positive da squadra e tifosi. Il successo sul Bari ha generato un nuovo razionale ottimismo nell’ambiente rossoverde. L’obiettivo resta comunque la salvezza, da conquistare al più presto. Contro i biancorossi le fere sono apparse lucide e compatte per tutta la gara, senza rischiare più del dovuto, nonostante il grandissimo rendimento del Bari in trasferta. La Ternana è a -3 da Reggina e Palermo che occupano l’ultima piazza utile per i playoff, ma va tenuto d’occhio il +6 sui playout, vedi Perugia e Venezia (il 5 aprile, tra l’altro, ci sarà il recupero Perugia-Reggina). "La guardia non deve essere abbassata – ha ribadito Cristiano Lucarelli – anche perchè ci attendono due scontri salvezza in trasferta contro Spal e Brescia. Con questo atteggiamento nelle ultime otto partite potremo comunque tirarci fuori dai guai". Dunque, tanta sostanza e no a inutili estetismi, vedi rabbiosa reazione del tecnico dopo un colpo di tacco di Diakité nel primo tempo, relativi avvisi alla squadra nell’intervallo e sostituzione di Coulibaly nella ripresa in seguito a una giocata simile. La doppia trasferta a Ferrara e Brescia può divenire determinante e non a caso, prima della sfida con il Bari, Lucarelli ha annunciato che per le due gare saranno effettuati miniritiri. La sosta potrebbe consentire il ritorno alla migliore condizione dei reduci da infortunio, vedi Donnarumma e Favilli già tornati in campo, Defendi e Ghiringhelli che sono ancora out. Un dato molto positivo riguarda le presenze al "Liberati". Erano lievitate già nella gara con il Benevento e quella con il Bari ha confermato il trend. Hanno senza dubbio avuto un peso specifico determinante gli appelli lanciati dal tecnico rossoverde. E si presume che, come accaduto per la gara di Genova, i tifosi seguiranno in buon numero le fere anche al "Mazza" il 1° aprile alla ripresa del campionato. La squadra riprenderà ad allenarsi domani alle ore 15 all’antistadio, a porte aperte.

Settore giovanile. Sconfitta per la formazione primavera di Mariani al "Gubbiotti" di Narni, 1-2 contro la Virtus Entella (gol rossoverde di Bustos). Nella doppia sfida in trasferta con il Modena, l’Under 16 di Caccavale ha vinto 4-1 (tripletta di Turella e gol di Bouddas), 0-0 per l’Under 15 di Schiavi.