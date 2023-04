Ternana, vincere al "Rigamonti" Settimana chiave per i play off

di Augusto Austeri

Turno di Pasquetta e settimana di fondamentale importanza per le fere in ottica-playoff. Il successo della Reggina a Perugia nella gara di recupero ha determinato per la Ternana un distacco di 4 punti dall’ultima piazza utile per gli spareggi-promozione, ora occupata dal Parma a 44. Il team calabrese è un punto sopra gli emiliani, come il Pisa. Il Cagliari è a 46. Va inoltre tenuto conto che giovedì 13 aprile si terrà l’udienza in cui sarà discusso il doppio deferimento della Reggina che rischia una penalizzazione di 3-4 punti. Inoltre, nel turno di lunedì è in programma lo scontro diretto Pisa-Cagliari e la domenica successiva i toscani saranno di scena al "Liberati". Dunque, ribadiamo, sarà una settimana dal peso specifico assoluto ed è evidente che per coltivare a pieno titolo le speranze di aggancio ai playoff i rossoverdi dovranno vincere lunedì al "Rigamonti" (ore 15), per poi attendere con ovvio interesse l’esito di Pisa-Cagliari che si giocherà alle 18. Questo, senza dimenticare che per la squadra di Lucarelli la pratica-salvezza non è ancora chiusa, vedi vantaggio di +5 sul Cosenza quintultimo (reduce da tre vittorie consecutive) e di +6 sul Perugia quartultimo. Un aspetto certamente positivo è che per la sfida di Brescia saranno disponibili quasi tutti gli effettivi. Nella seduta svolta ieri mattina all’antistadio gli unici a svolgere un lavoro personalizzato sono stati il difensore di fascia destra Ghiringhelli e il centrocampista Agazzi. Per Lucarelli, dunque, si amplia il ventaglio di scelta, anche considerando la crescita di condizione di pedine reduci da infortunio e di altre fin qui meno utilizzate. La sua assoluta conoscenza del gruppo, anche a livello mentale-caratteriale, potrebbe essere determinante. Non è certa la conferma della difesa a tre, visto che nel secondo tempo di Ferrara la linea a 4 ha funzionato a dovere. Lucarelli sarà in conferenza oggi alle 12.30. Nella mattinata di domani la squadra raggiungerà il ritiro di Tirrenia dove domenica svolgerà la rifinitura. La prevendita settore ospiti (curva sud) per la gara del "Rigamonti" si chiuderà domenica alle ore 19 e che è obbligatoria la Fidelity Card (quella della Ternana è sottoscrivibile ai botteghini del "Liberati" oggi dalle ore 15 alle 18).