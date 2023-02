Ternana verso Cittadella, due rientri importanti Il tecnico Andreazzoli recupera Corrado e Diakité

di Augusto Austeri

Due rientri importanti, ma la situazione generale resta molto critica. In vista della gara con il Cittadella (sabato ore 14 al "Liberati") è tornato ad allenarsi in gruppo l’esterno mancino Corrado. Il calciatore ha saltato il derby a causa dell’infortunio muscolare rimediato nella sfida con il Parma. Il suo recupero e la disponibilità di Diakité che ha scontato il turno di squalifica consentono ad Andreazzoli di risolvere qualche problema relativo alla difesa, reparto che vede out Ghiringhelli e Mantovani infortunatisi al "Curi", il lungodegente Capuano e Bogdan. Qualche chance di recupero per la partita di sabato sembra sussistere per quest’ultimo che nell’allenamento svolto ieri all’antistadio (a porte chiuse) ha lavorato in modo personalizzato come Capuano e l’attaccante Favilli. Ghiringhelli è ovviamente rimasto ai box, al pari del centrocampista Agazzi (ricordiamo che il collega di reparto Cassata è out per squalifica) e di Mantovani che si sono sottoposti a terapie in infermeria. Oggi allenamento alle ore 14, sempre al "Taddei" e a porte chiuse.

Arbitro. Ternana-Cittadella sarà diretta da Matteo Marcenaro di Genova (2° anno nella Can A-B). Nell’attuale stagione ha diretto Bari-Ternana 0-0 e Sudtirol-Ternana 0-0, nella scorsa Ternana-Spal 1-0 e Ternana-Lecce 1-4. In Serie C: 20182019 Feralpisalò-Ternana 3-2, 20192020 Ternana-Casertana 0-1 e Catania-Ternana (a Lentini) 1-3. Assistenti: Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Christian Rossi di La Spezia (IV ufficiale Luigi Catanoso di Reggio Calabria). Var: Paolo Valeri d Roma 2 e Luca Massimi di Termoli.

Settore giovanile. All’Unicusano Training Center di Via Sabotino la Ternana Under 15 è stata sconfitta 4-0 nella gara amichevole con la Rappresentativa Lega Pro Under 15. Rossoverdi anche sfortunati: sull’1-0 il portiere ospite Carrara ha neutralizzato un rigore di Giacalone e a fine primo tempo si è opposto con un grande intervento a un’altra conclusione dell’attaccante. Nel finale di gara c’è stata una traversa di Caccavale.