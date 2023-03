Ternana tosta e sfortunata, pari a Palermo

PALERMO

0

TERNANA

0

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (2’st Di Mariano), Segre (1’st Saric), Gomes, Broh, Masciangelo (1’st Aurelio); Brunori (28’st Soleri), Tutino (38’st Vido). A disp.: Massolo, Orihuela, Damiani, Buttaro, Verre, Bettella, Lancini. All.: Corini (squalificato, in panchina Lanna).

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani (38’st Bogdan); Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado (28’st Martella); Palumbo (38’st Capanni); Partipilo, Falletti (28’st Defendi, 31’st Paghera). A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Ferrara, Ferrante. All.: Lucarelli.

Arbitro: Miele di Nola.

Ammoniti: Corrado, Aurelio, Gomes. Recupero: pt 1’, st 4’. Calci d’angolo: 3-9. Spettatori: 16.862.

di Augusto Austeri

La seconda avventura di Lucarelli in rossoverde inizia in modo positivo. Fere grintose, compatte e molto ordinate per tutta la gara, protagoniste di un gran primo tempo in cui hanno pagato dazio alla dea bendata. Sono out gli infortunati Capuano, Ghiringhelli, Agazzi, Donnarumma e Favilli, lo squalificato Proietti. Cassata ha scontato lo stop ed è nell’undici. Defendi inizia dalla panchina dove ci sono anche i “primavera“ Ferrara e Ferrante, alla prima chiamata. I rosanero non hanno Jensen, Sala, Elia e Stulac, ma recuperano Bettella e Valente. Rossoverdi belli e terribilmente sfortunati nella prima mezzora. Dopo una “virtuale“ traversa di Partipilo (bandierina alzata, fuorigioco), Pigliacelli è decisivo su tre palloni da calcio d’angolo, vedi colpi di testa di Mantovani e Diakité, ma anche quando si ritrova la sfera tra le mani dopo un palo interno colpito dal francese.

Il var conferma un fuorigioco di Partipilo che era stato atterrato in area dal portiere. Corrado sfiora il palo con un bel sinistro rasoterra su azione personale. Il Palermo si segnala per una conclusione di Tutino che impatta la parte superiore della traversa. A inizio ripresa un tiro al volo di Valente mette i brividi alle fere, che però rispondono con una gran giocata in area di Partipilo che esalta ancora Pigliacelli. La sfida tra i due prosegue quando il portiere vola a deviare un gran sinistro del n.21. I rosanero iniziano a spingere a meta frazione e Iannarilli è bravo su Tutino. Sfortuna nera per Defendi: entra e deve uscire dopo un minuto per infortunio. Nel recupero Iannarilli evita la clamorosa beffa con due interventi decisivi su Vido.