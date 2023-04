Ternana, si è fermato Mamadou Coulibaly

di Massimo Ciaccolini

Si è fermato Mamadou Coulibaly. Il centrocampista, come riportato da una nota ufficiale della Ternana Calcio, non ha preso parte alla seduta di allenamento svoltasi ieri pomeriggio al "Taddei" con la quale i rossoverdi hanno ripreso la preparazione in vista del confronto di domenica col Venezia (arbitro Daniele Perenzoni di Rovereto). Il senegalese, infatti, è alle prese con una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra, riscontrata all’esito degli accertamenti clinici effettuati dopo il problema muscolare accusato durante la gara col Pisa nell’ultimo turno di campionato in cui è stato costretto a lasciare il campo al 39’ della ripresa. Coulibaly dovrà saltare le gare col Venezia ed il Cagliari, e nella migliore delle ipotesi dovrebbe tornare a disposizione per quella in programma il 6 maggio al "Liberati" contro il Sudtirol. L’assenza del centrocampista contro il Venezia si aggiunge, come noto, a quella del difensore Valerio Mantovani che è stato squalificato. Nonostante le difficoltà, la Ternana punta sul cosiddetto fattore campo per provare a chiudere la pratica-salvezza già contro i veneti. I rossoverdi, infatti, hanno conquistato in casa ben 29 punti degli attuali 43 vantati in classifica, palesando invece maggiori difficoltà negli impegni lontano dal "Liberati" dove hanno raccolto solo 14 punti. Contro i lagunari, dunque, c’è la ferma volontà di confermare il positivo trend casalingo e concedere il bis dopo l’importante successo conseguito contro il Pisa, sempre a Terni. Il coefficiente di difficoltà della gara col Venezia è elevato, considerato che la squadra di Paolo Vanoli, che contro le fere tornerà in panchina dopo due turni di squalifica, è in gran salute. Lo dimostrano i 10 punti conquistati nelle ultime 5 gare (3 vittorie nelle ultime 4) a fronte dei 7 messi in cascina dalla Ternana nell’analogo segmento di campionato. Le fere torneranno a lavorare stamattina (ore 10) al "Taddei", a porte chiuse. I biglietti per la gara col Venezia sono già disponibili online al sito http:www.vivaticket.com e presso le rivendite "VivaTicket".