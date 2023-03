Ternana, osservati speciali Defendi e Ghiringhelli

di Massimo Ciaccolini

I due giorni di riposo concessi da Mister Lucarelli dopo la bella quanto importante vittoria col Bari sono passati in fretta, e nel pomeriggio (ore 15) le fere riprenderanno a lavorare al "Taddei", a porte aperte. Questa settimana la B sarà ferma per gli impegni delle Nazionali e le fere ripartiranno in campionato con la trasferta a Ferrara in programma il 1° aprile (ore 14). Osservati speciali, oggi, saranno i difensori Marino Defendi e Luca Ghiringhelli che sono fermi da tempo per infortunio. Lucarelli spera di recuperarli al più presto e in tal senso la sosta potrà risultare assai utile per svuotare l’infermeria. Nel frattempo, in relazione all’ultimo turno di campionato il Giudice Sportivo ha sanzionato la Ternana con l’ammenda di 1.000 euro, "per avere suoi sostenitori – recita la motivazione del provvedimento –, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno". Questa sera (ore 20), intanto, presso il Centro Sociale Tacito sito a Terni in via Vulcano 7, si terrà la cena a scopo benefico per sostenere la raccolta di fondi a favore della piccola Flavia, per la quale da mesi si è mobilitata l’intera città. Flavia è affetta da una malattia per la quale necessitano cure costose. L’associazione "Sosteniamo Terni" in collaborazione con "Terni col Cuore" – legata alla Ternana Calcio –, "Il sogno di Rebecca" e il "Centro Coordinamento Ternana Clubs", ha organizzato per i tifosi rossoverdi l’incontro conviviale al quale prenderanno parte le fere protagoniste della vittoria col Chieti nel memorabile spareggio di Cesena e della promozione in B del 2012.

Premio Viciani: quest’anno è stato assegnato al tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, che ha ricevuto il riconoscimento nel corso del Gran Galà dello Sport svoltosi lunedì scorso a Castiglion Fiorentino, città di Corrado Viciani che, come noto, è stato l’allenatore che per primo portò le fere in A. Soffermandosi sulla figura di Viciani, Sarri ha detto che "il paragone con Guardiola non è affatto azzardato. Quando la Ternana salì in A ero un ragazzino e sono andato a Terni per vederla giocare".