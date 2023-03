Ternana, l’emergenza è superata Il gran finale a pieno organico

di Augusto Austeri

Rettilineo finale a pieno organico o quasi. Per la squadra rossoverde gli sviluppi relativi ad ambizioni e classifica non sono ancora ben decifrabili. Lo saranno quasi certamente dopo la doppia trasferta di Ferrara (sabato 1° aprile ore 14, ripresa del campionato) e Brescia (lunedì di Pasquetta, ore 15). Ma per Lucarelli sussiste comunque l’auspicio di poter affrontare le ultime otto partite in una situazione ben diversa da quella che ha caratterizzato gli ultimi mesi, ovvero di poter contare su un ampia disponibilità di pedine in ogni reparto e su una condizione generale in crescendo. La grave emergenza sembra infatti superata. Contro il Bari è giunta l’auspicata vittoria che potrebbe cambiare il corso dell’ultimo segmento, anche perchè associata al ritorno su validi livelli di Falletti e Partipilo, pedine che possono cambiare il volto di qualsiasi partita. La sosta potrebbe inoltre consentire ad alcuni calciatori reduci da infortunio di recuperare uno standard apprezzabile. Parliamo delle prime punte effettive Donnarumma e Favilli. I due sono già tornati in campo, ma solo per spezzoni di gara, seguendo l’opportuna linea di non forzare i tempi ed evitare altri rischi. Ma parliamo anche di Capuano, tornato nei convocati per le gare con Genoa e Bari, che potrebbe fornire ulteriore grande qualità ed esperienza a una fase difensiva che appare comunque in crescita. Si confida anche nel recupero a breve di Defendi e Ghiringhelli che continuano a lavorare in modo personalizzato, opzione che ieri ha riguardato anche Bogdan e Capanni. Per oggi è in programma una seduta all’antistadio (ore 10.30, a porte aperte).

Tifosi e solidarietà. Bel successo per l’evento organizzato al centro sociale "Tacito" da "SosteniAmo Terni", Centro di Coordinamento Ternana Clubs, "Il sogno di Rebecca" e "Terni con cuore", a favore di Flavia, dodicenne ternana che è alle prese con una grave malattia. Luca Marchetti e Ivano Mari, conduttori della serata, hanno rievocato le imprese della Ternana di Tobia e di quella di Toscano con il contributo degli ex rossoverdi Renzi, Perfetto, Forte, Cocco, Ambrosi, Miglietta, Cejas e Dianda. Per la Ternana Calcio c’erano il club manager Carlo Mammarella e la responsabile dei rapporti con i tifosi Costanza Farroni.