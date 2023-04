Ternana, la salvezza passa dallo stadio Liberati

"E’ la salvezza l’obiettivo prioritario della Ternana", ha ribadito con fermezza Cristiano Lucarelli prima ancora di annunciare il proprio silenzio stampa nell’immediato dopogara col Brescia a seguito della brutta sconfitta subita al “Rigamonti“ e, calendario alla mano, la permanenza delle fere in Serie B passerà necessariamente al “Liberati“. Infatti, nelle 6 gare che mancano alla conclusione della cosiddetta regular season, ben 4 sono in programma a Terni. La Ternana disporrà adesso di un doppio turno casalingo con Pisa e Venezia, poi volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari e chiudere il mese di aprile. A maggio, invece, la squadra rossoverde è attesa dai confronti al “Liberati“ con il Sudtirol e il Frosinone – quest’ultimo nell’ultima giornata anticipata a venerdì 19, in serale – mentre a cavallo di queste due partite sarà impegnata a Como. Per condurre la nave nel porto della salvezza necessitano almeno 6 punti e il fattore campo, quindi, sarà decisivo per la squadra allenata da Lucarelli che vuole centrare l’obiettivo senza patemi. Le fere hanno ripreso a lavorare ieri mattina al “Taddei“, a porte aperte, dove era presente anche il "diesse" Luca Leone. I calciatori impiegati domenica contro il Brescia hanno effettuato un lavoro cosiddetto di scarico mentre il resto del gruppo si è allenato normalmente. La preparazione alla gara col Pisa in programma domenica (ore 16.15) proseguirà oggi, sempre a porte aperte e al "Taddei" dove la squadra lavorerà a partire dalle ore 15.30.

Massimo Ciaccolini