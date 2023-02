Ternana, Bandecchi rassicura "Unicusano resta in società"

di Augusto Austeri

Stefano Bandecchi rassicura sul futuro della Società rossoverde, è ottimista per il progetto stadio-clinica e per quello del centro sportivo. "L’Università Niccolò Cusano resterà sicuramente nella Ternana Calcio – spiega in video sul proprio profilo Instagram – perchè è lecito restare con un 20 per cento, ma potremmo farlo anche con una quota maggiore". Il presidente afferma che anche in tal caso sarà possibile realizzare lo stadio e l’annessa clinica privata da parte di Unicusano (che "avrà sempre il diritto, rilevato eventualmente dalla Ternana, di realizzare l’immobile"). Sul centro sportivo: "Credo che a breve avremo risposta dal Comune per il terreno di che pagheremo 380 mila euro e su cui, Tar o non Tar, andremo a costruire il centro sportivo. Nel frattempo ci stiamo già attrezzando per costruirlo eventualmente in prossimità di Terni, su terreni idonei". Sulla squadra: "Lotteremo per fare il miglior campionato possibile. Ma sicuramente hanno tutti l’ambizione di andare in Serie A (il riferimento è ai potenziali acquirenti, n.d.r.). La Ternana ha un valore sul mercato di milioni di euro e ha bisogno di avere almeno 30 milioni di euro l’anno. Chiunque vorrà comprarla dovrà avere la disponibilità per mettere molto denaro, tanto più se dovesse succedere un giorno di andare in Serie A. Dunque – conclude Bandecchi - stiamo facendo un lavoro di garanzia per la Ternana e per Terni".

Dal campo. In vista della gara con il Parma (sabato ore 16.15 al "Liberati") tornano in gruppo Favilli e Palumbo, ma si fermano Agazzi (lesione muscolare di medio grado all’adduttore sinistro) e Bogdan (lesione muscolare di basso grado al polpaccio destro) che hanno dunque saltato la seduta svolta al "Taddei", come Mantovani che è ancora alle prese con l’influenza. Capuano ha svolto lavoro persoanlizzato. Oggi allenamento a porte chiuse (ore 14, sempre all’antistadio).

Arbitro. E’ Francesco Meraviglia di Pistoia (3° anno nella Can A-B). I precedenti in Serie C Ternana-Feralpisalò 1-1 (1819) e Reggina-Ternana 1-0 (1920), in B Ternana-Benevento 0-2 e Ternana-Monza 0-1 (entrambi 2122) e Ternana-Reggina 1-0 (attuale campionato). Assistenti: Federico Fontani di Siena e Fabio Schirru di Nichelino (IV ufficiale Sajmir Kumara di Verona). VAR: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Avar Daniele Minelli di Varese).