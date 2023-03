Ternana, appello di Lucarelli "Domenica tutti allo stadio"

di Augusto Austeri

"Domenica tutti allo stadio, senza se e senza ma!". E’ l’appello lanciato da Cristiano Lucarelli nella conferenza stampa del suo ritorno, aperta da Luca Leone: "Non mi era mai capitata una situazione del genere – ha spiegato il diesse – e ripresentare Cristiano è un’emozione Ringrazio Andreazzoli per l’ottimo lavoro. Ora dobbiamo pensare solo alla Ternana per ottenere quello che ci siamo prefissati. Questa squadra e la città le abbiamo nel cuore. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo fare di più". "Voglio dare il mio contributo – ha detto Lucarelli – per raggiungere gli obiettivi di inizio stagione. Solo restando tutti uniti potremo tornare in carreggiata". Puoi essere anche l’"allenatore" di una tifoseria spaccata? "Lo sono della Ternana, poi dei tifosi. So che mi vogliono bene e mi dispiace per la spaccatura. Se fosse accaduto altrove ne avrei anche goduto. Qui no. Sarei voluto intervenire con un messaggio di distensione, ma avevo anche altre cose da seguire. Nella vita ci sono problemi più importanti del calcio, che attira anche il peggio di noi. Ora dovremo parlare solo di calcio e ci vuole un patto di non belligeranza. Quella di domenica con il Benevento è una partita-spartiacque. Abbiamo molti più punti dello stesso periodo della scorsa stagione. Dobbiamo soltanto ritrovare serenità, compattezza, recuperare gli infortunati e qualche giocatore a livello mentale". Lucarelli parla anche di Bandecchi: "Ormai conoscete anche il suo modo di esagerare e cercare la provocazione nel dire le cose. C’è anche goliardia. Io lo conosco da vicino e ci faccio meno caso. Mi ha sempre lasciato totale autonomia nelle scelte". La squadra, rientrata ieri dalla Sicilia, riprenderà ad allenarsi alle 11 odierne a porte chiuse. Sono da verificare Defendi, infortunatosi a Palermo, e di coloro che erano già ai box, ovvero Capuano, Ghiringhelli, Agazzi, Donnarumma e Favilli.

Ternana femminile. Intervento senza complicazioni per Deborah Salvatori Rinaldi, effettuato dal Prof.Maurizio Bignami all’ospedale "S.Anna" di Como: "resezione endoscopica con svuotamento dei seni paranasali monolaterale in seguito al riscontro di un addensamento di origine tumorale". La calciatrice tornerà disponibile nella prossima stagione. La Ternana Calcio, che le ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2024, ringrazia il proprio staff sanitario guidato dalla Dott.ssa Alessandra Favoriti, per la tempestiva gestione dell’emergenza medica in collaborazione con il Prof. Lino Di Rienzo Businco, responsabile Otorinolaringoiatria Istituto Medicina e Scienza dello Sport Coni di Roma.