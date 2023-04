Ternana ancora nel limbo Ma ci sono spunti positivi

di Augusto Austeri

Ancora nel limbo, ma ci sono spunti positivi. La partita di Ferrara non ha dato l’impulso auspicato alla classifica. Le fere occupano il 10° posto (sorpasso fallito dal Modena, ieri 0-0 in casa con il Cittadella). Vedono da vicino l’ottava piazza di Reggina e Palermo che sono due punti sopra e al tempo stesso devono continuare a guardarsi alle spalle, vedi +5 su Cittadella e Cosenza, + 6 sul Perugia. Questo in attesa del recupero Perugia-Reggina in programma mercoledì prossimo. Permane comunque la sensazione che con il ritorno di Lucarelli e il progressivo recupero degli infortunati la Ternana abbia ritrovato morale e concretezza. Ma, aspetto tutt’altro che secondario, ha anche ritrovato il pieno supporto della tifoseria. Il primo tempo di sabato scorso è praticamente da dimenticare. Di contro, la grande seconda frazione induce a chiedersi quale sarebbe stato l’esito della gara se non si fosse verificato il blackout nei primi minuti di gioco che, come anche sottolineato con rabbia dal tecnico rossoverde, ha vanificato tutto il lavoro tattico svolto in preparazione del match. La Ternana ha comunque confermato di saper interpretare bene vari moduli, vedi correttivi apportati a gara in corso. Al "Mazza" ci sono state anche delle risposte positive da pedine reduci da infortuni o meno utilizzate, che potrebbero avere importanti energie da spendere, vedi Favilli, Capanni e Proietti (Donnarumma appare un po’ più indietro, ma sarà utile anche lui). E’ dunque molto probabile che per la gara di Brescia (lunedi prossimo ore 15) possano esserci novità nell’undici. Una grande arma per l’ultimo segmento di stagione sarà senza dubbio Andrea Favilli, autore del pareggio e pronto per essere di nuovo titolare: "Bisogna ripartire dal secondo tempo – ha spiegato l’attaccante ad AM Terni TV – e dal nostro carattere che è uscito fuori. Noi ci siamo e ringraziamo i tifosi. Erano tantissimi e ci hanno incitato dall’inizio alla fine. Da tre settimane mi alleno a pieno regime. Mi sento molto bene e cerco di curare tutti gli aspetti per dare il massimo. Il nostro gruppo è forte. Per trovare continuità dobbiamo soltanto sbloccarci a livello mentale". Gli allenamenti riprenderanno domani al "Taddei", a porte aperte, alle 15.30. Settore giovanile. Fine settimana amaro. La Primavera è stata sconfitta in trasferta 3-1 dalla vicecapolista Ascoli e dunque rimane all’ultimo posto della classifica. L’U17 ha pareggiato 2-2 con il Frosinone al "Terra Umbra". Nei derby disputati all’antistadio del "Curi" gli U16 e gli U15 rossoverdi sono stati sconfitti rispettivamente 3-1 e 4-0. Calcio femminile. Rocambolesco 3-3 con il Cesena per il team di Melillo in Serie B. Al "Gubbiotti" di Narni, doppietta della Spyridonidou (capocannoniere con 23 gol), gol di Sechi. Ternana sul 3-1 con Labate, poi il pari del Cesena.