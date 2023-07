Tennis wheelchair. Francesco felici, nuovo successo trionfo al torneo junior di nizza

Il tennista su carrozzina umbro Francesco Felici, classe 2005, rientra dal torneo junior di Nizza arricchendo il suo palmares con la vittoria nella finale del singolo per 7-6 6-4. Si tratta dell’ennesimo successo dell’atleta di Bastia Umbra, il quale il 29 maggio scorso ha conquistato la posizione n. 2 nel ranking mondiale della classifica juniores di tennis wheelchair, scalando la graduatoria mondiale a passi da gigante: dalla 46esima posizione del 2021 fino alla seconda, conquistata nel maggio scorso. Francesco si allena quotidianamente al Tennis Training School di Foligno, con Mauro Arcangeli e Valeria Piccioli, sotto la supervisione del tecnico nazionale Giampaolo Coppo e il coordinamento della FITP operata dal tecnico Bonasia. Ora Francesco sarà impegnato in una serie di tornei, a Brescia, Bruxelles, Umago, Nottingham, grazie ai quali punta ad arrivare quale testa di serie agli Us Open di New York a settembre. Inoltre è stato fondato il Comitato "Ricominciamo da Francesco", volto a sostenere le eccellenze sportive del tennis in carrozzina e la sua pratica agonistica paralimpica.