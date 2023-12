Sugli spalti. La sfida con il Cesena. Al via la prevendita

Ha preso il via, in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone, la vendita dei biglietti per la gara Perugia-Cesena, in programma sabato, alle 18,30 allo stadio "Curi". Per chi acquista in modalità online è obbligatoria la Grifo Card. I tagliandi potranno essere acquistati in biglietteria a partire da domani (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria). Domani e venerdì sarà possibile dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19, mentre sabato (giorno della partita) sarà possibile acquistare alla biglietteria dello stadio dalle 10 alle 16:30 orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie). La vendita per il settore ospiti inizierà oggi in tutte le ricevitorie Ticketone dell’Emilia Romagna. È fatto divieto l’acquisto nel settore Curva Nord e settori ordinari per i residenti in Emilia Romagna.